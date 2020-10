Lucca ChanGes, il programma: il nuovo Lucca Comics&Games punta sull'online

Dettagli Scritto da Valeria Morini Categoria: News Pubblicato: 24 Ottobre 2020

Lucca Comics & Games, ormai si sa da tempo, quest'anno non ci sarà. Impossibile conciliare le centinaia di migliaia di partecipanti alla fiera più grande d'Europa del settore con le misure di sicurezza imposte dall'emergenza coronavirus. La manifestazione si trasforma così in Lucca ChanGes, edizione che si sviluppa online e in tv ma che non si fa comunque mancare alcuni eventi in presenza nella città toscana. Ecco il programma, che in assenza della componente fieristica si fonda soprattutto sulla dimensione dell'evento.

A Lucca e in Italia

In città, il flucro è piazza del Giglio e in particolare le sue tre sale (Teatro del Giglio, Teatro San Girolamo e Cinema Astra). Gli eventi a Lucca sono gli unici per cui è previsto il pagamento di un biglietto. Tra questi, segnaliamo lo spettacolo Lucrezia Forever! di Silvia Ziche con Amanda Sandrelli protagonista, la Andrea Pazienza Night, il musical A Spasso con Walt special edition e ospiti come Zerocalcare, Elettra Lamborghini, Sio e Davide Toffolo. Gli eventi sono comunque tutti fruibili anche un streaming. Inoltre, sono attivi 115 Campfire, negozi specializzati in fumetto, giochi e narrativa fantasy in tutta Italia che in tutto contano quasi 500 eventi nei giorni della manifestazione e che presentano alcuni prodotti in anteprima.

Online

Il sito www.luccachanges.com è il luogo di partenza da dove poter fruire tutta l'offerta digitale, fulcro centrale di questa edizione. Tra i tantissimi eventi, segnaliamo l'incontro "Leo Ortolani.Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la quarantena" (29/10), la cerimonia di premiazione del XXVI Trofeo RiLL per il miglior racconto fantastico (30/10), l'intervista al mangaka Hiro Mashima (31/10), il corso di formazione per insegnanti ed educatori (su iscrizione) "Con Gianni Rodari: percorsi di cultura e animazione" (30-31/10), Ortolani legge Venerdì 12, Silver racconta Lupo Alberto (1/11). E ancora: le novità di Panini, Marvel, DC e Topolino, appuntamenti dedicati a Buffy, The Walking Dead, Dampyr, Nathan Never e molto altro (programma competo qui).

Sulla Rai

Rai è main partner dell'edizione, con una serie di contenuti speciali sui canali e su Raiplay. Segnaliamo i 3 approfondimenti di Wonderland in seconda serata su Rai4 (il 30 e 31 ottobre e il 10 novembre), i collegamenti su Rai Radio 2, lo speciale di Terza Pagina su Rai5 condotto da Licia Troisi (il 30 ottobre). Molto attiva soprattutto Raiplay, che tra l'altro offre ben quindici eventi originali: “A spasso con Walt Special Edition”, “Lucrezia Forever!”, l'incontro sul doppiaggio “La Cena delle Voci”, le interviste a Go Nagai, alla figlia del mangaka Kazuo Kamimura e a Makoto Tezuka, i mini-doc su Lucky Luke e su Jérémie Royer ed Emilie Plateau, un incontro con Luca Beatrice e Paolo Barbieri sugli illustratori fantasy, un approfondimento con Andrea Angiolino sulla Storia del Gioco, un’intervista a Ciruelo, la celebrazione di Halloween con il mangaka horror Junji Ito, una live performance del giovane talento giapponese Nagabe e un documentario sul Teatro Kabuki.

Come fare acquisti a Lucca ChanGes

In assenza di un polo fieristico, è comuque possibile acquistare le novità editoriali e i prodotti. Lo store ufficiale di Lucca C&G si sposta sulla pagina dedicata di Amazon, che offre l’opportunità di acquistare i titoli presentati negli eventi. Nello store online di Inuit Bologna (store.inuitbookshop.com) sarà inoltre disponibile la selezione di titoli dell’autoproduzione e della microeditoria italiana e straniera.

Area Movie

Come di consueto passiamo a illustrarvi con maggiori particolari il programma dell'Area Movie. Verranno presentati a Lucca in anteprima dei contenuti speciali dei due film italiani più attesi di fine anno, Diabolik, dei Manetti Bros. e Freaks Out di Gabriele Mainetti. In occasione dell’uscita di The Turning – La casa del male il pubblico potrà incontrare sui canali digitali del festival la regista Floria Sigismondi. Verrà presentata la serie tv Romulus di Matteo Rovere, con il documentario esclusivo Romulus: making of di una leggenda. L'arrivo della terza e ultima stagione di Suburra - la serie vewrrà celebrato con uno speciale panel digitale. Rai4 presenterà le novità della prossima stagione, con contenuti esclusivi della serie epic-fantasy cinese Tribes and Empires: La Profezia di Novoland, il nuovo poliziesco Ransom (per l'occasione apparirà in collegamento Frank Spotniz) e il primo episodio del sci-fi Project Blue Book. Verrà proiettato a Lucca, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), mentre Mediaset Play annuncerà l'evento di celebrazione del trentennale di Fantaghirò, che si terrà nel 2021.

Per tutte le info e i dettagli, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale luccachanges.com.