Riviera International Film Festival, a Sestri Levante dal 7 al 12 maggio: il programma

05 Maggio 2019

Torna, per la terza edizione, il Riviera International Film Festival, a Sestri Levante dal 7 al 12 maggio. Manifestazione che si prefigge lo scopo di unire spettacolo e formazione, la kermesse abbina il concorso di film indipendenti diretti da registi under 35 a Masterclass con protagonisti del cinema. La giuria presieduta da J. Miles Dale è formata da Nils Hartmann, Cristina Donadio, Josephine De La Baume e Silvia Locatelli, mentre quella chiamata a giudicare i documentari è guidata da Eddy Moretti e costituita da Elisa Fuksas, Vincenzo Venuto e Yalitza Aparicio. Tra gli ospiti, si segnalano inoltre Claire Forlani, Dougray Scott e Martina Colombari.

Tra gli incontri, si segnala la Masterclass “Sky Original Series: The New Generation”, sulle produzioni originali Sky, mentre la Forlani e Scott saranno al centro di una conversazione sul mondo della recitazione. Non mancheranno inoltre panel sul tema dell'ambiente. Sotto, tutti i titoli presentati, per i dettagli vi invitiamo a consultare il sito ufficiale rivierafilm.org.

Film in concorso

WHY DON’T YOU JUST DIE! di Kirill Sokolov

THE HEART di Fanni Metelius

SUMMER SURVIVORS di Marija Kavtaradze

SONS OF DENMARK di Ulaa Salim

PAPER FLAGS di Nathan Ambrosioni

HOPELESSLY DEVOT di Marta Diaz de Lope Diaz

GWEN di William Mc Gregor

FIRECRAKERS di Jasmine Mozaffari

DOMESTIQUE di Adam Sedlák

CURTIZ di Tamas Yvan Topolanszky & Claudia Sumeghy

Documentari in concorso

CHASING THE THUNDER di Mark Benjamin e Marc Levin

GROUND WAR di Andrew Nisker

SHARKWATER EXTINCTION di Rob Stewart

STROOP di Susan Scott

THE HUMAN ELEMENT di Matthew Testa

YOUTH UNSTOPPABLE di Slater Jewell-Kemker

Fuori concorso

ROMA di Alfonso Cuaron

ACTIVE MEASURES di Jack Bryan

FRANCIS FORD COPPOLA’S LIVE CINEMA di Cecilia Albertini

I AM THE REVOLUTION di Benedetta Argentieri

HAITI di Marco Salom

INVENTING TOMORROW di Laura Nix

PAANI. OF WOMEN AND WATER di Costanza Burstin