Dettagli Scritto da Redazione Categoria: News Pubblicato: 24 Ottobre 2022

In occasione di DARIO ARGENTO - The Exhibit, la mostra dedicata al regista, sceneggiatore e produttore Dario Argento all’interno della Mole Antonelliana di Torino, sede del Museo Nazionale del Cinema, lunedì 31 ottobre alle 21 sarà presentato in anteprima il documentario omonimo DARIO ARGENTO - The Exhibit (52’), alla presenza dello stesso Argento, del regista di Andrea Dezzi e dei curatori della mostra Domenico De Gaetano e Marcello Garofalo.

Leggi tutto: DARIO ARGENTO - The Exhibit, a Torino il documentario in anteprima